Les Etats Unis octroient 581 milliards de Fcfa au Sénégal pour la construction des infrastructures

D’après Antony Blinken, le groupe ABD, spécialisé dans le développement des infrastructures en Afrique, va former et employer de jeunes Sénégalais, qui vont occuper au moins 30 % des emplois offerts lors de la construction des ponts.



" Cubic Transportation System prévoit d'installer 375 feux de circulation dans Dakar ainsi que des technologies de suivi de la circulation pour réduire les embouteillages et améliorer le déplacement motorisé dans la ville ce qui va contribuer également à l'émission de Carbone ", a fait savoir le secrétaire d’Etat américain.



Selon Amadou Hott ces projets sont en phase avec le PSE. " Ces projets sont en phase avec le pilier 1 du Plan Sénégal Émergent (PSE) donc relatif à la transformation structurelle de notre économie. Les États Unis soutiennent également le projet de construction d'une usine qui va faire des vaccins anti-Covid avec l'Institut Pasteur de Dakar grâce donc à DFC (investissements qui facilitent l'expansion de plus d'un milliard de doses de vaccin Covid-19 à travers le monde) qui joue un rôle important".



"Les accords contribueront à améliorer les infrastructures, à créer des emplois et à renforcer la sécurité publique et la résilience climatique", a-t-il ajouté.



Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a indiqué que les Etats-Unis sont " un partenaire incontournable et fidèle de l’Etat du Sénégal".



Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott et le secrétaire d’État américain, Antony Blinken ont signé ce samedi, un protocole d’accord en vue de l’exécution de quatre (4) projets à financer par Washington dans les infrastructures routières et la sécurité publique."Ce protocole d’accord d’un montant de près de 1 milliard de dollars devrait permettre à l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute) de construire un système de gestion du trafic routier à Dakar", a expliqué Antony Blinken.Selon lui, le protocole d’accord signé à Dakar concerne aussi la future autoroute qui va relier Dakar à Saint-Louis (nord), un segment d’une autre autoroute, entre Dakar et Rosso, à la frontière du Sénégal avec la Mauritanie."Ce projet routier est une priorité absolue pour le gouvernement du Sénégal, car il fournira un accès meilleur, plus sûr et plus rapide à Saint Louis, une région appelée à devenir un carrefour des activités agricoles et de l’industrie pétrolière et gazière du Sénégal. Saint-Louis va également faciliter les échanges commerciaux du Sénégal avec l’Afrique du Nord", a-t-il souligné." Bechtel est en train de concevoir une route à péage reliant Dakar et Saint Louis avec le soutien de la Société internationale du financement du développement du gouvernement des États-Unis", a ajouté M. Blinken.La quatrième entreprise, Motorola Solutions, espère mettre au point un "réseau de communication numérique pour la sécurité publique. Et en coopération avec le ministère de l'Intérieur afin d'améliorer la coordination en matière de sécurité dans l'ensemble du Sénégal", a dit le secrétaire d’Etat américain.