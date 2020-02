Les Etats africains élaborent un stratégie face au covid-19

Les ministres qui se sont réunis samedi à Addis-Abeba ont convenu de travailler ensemble pour un partage d'informations et de surveillance des mouvements de personnes, alors que le nombre de victimes du virus continue d'augmenter dans le monde.



"Notre plus grande préoccupation reste la possibilité que le covid-19 se répande dans les pays dont les systèmes de santé sont plus faibles", a rappelé le Directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'un briefing au siège de l'Union Africaine.