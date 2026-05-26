Assemblée nationale : un important dispositif sécuritaire déployé, Sonko déjà présent pour sa réintégration

L’Assemblée nationale du Sénégal doit se réunir en séance plénière, ce mardi 26 mai, pour élire son nouveau président. Le titulaire du poste, El Malick Ndiaye, a annoncé sa démission dimanche 24 mai, moins de 48 heures après le limogeage de l’ancien Premier minitre Ousmane Sonko.



Selon les informations de nos reporters déjà sur place, Ousmane Sonko arrivé à l’hémicycle, alors qu’une procédure de sa réintégration a été enclenchée et pourrait aboutir, sans grande surprise ce matin, au regard de la large majorité de Pastef (130/165 députés) à l’Assemblée nationale.



Dans la foulée de sa réintégration, l’élection de Ousmane Sonko est pressentie à la tête de l’Institution, dans un contexte politique marqué par des tensions avec le Président Diomaye Faye. Pour l’heure, difficile de savoir si l’opposition parlementaire participera aux travaux, alors qu’elle dénonce une réintégration «illégale» de Sonko et un «coup d’Etat constitutionnel».