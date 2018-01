Les "Jeunes Reporters" s'indignent des agissements de policiers contre les journalistes de Dakar Actu

Nos confrères de Dakar’Actu, B. Diop et M. L. Mbaye, ont été victimes d’agression et de maltraitance de la part des policiers, ce matin, devant le Palais de justice de Dakar, dans le cadre du procès Khalifa Sall. L’arrestation du cameraman qui s’en est suivie, fut-elle éphémère, constitue une dangereuse atteinte à la liberté de travail. Des reporters qui faisaient leur travail ont été violemment malmenés, sans raison, par des policiers zélés et insolents qui font la honte de la Police nationale (voir images). Ils n’ont fait preuve d’aucun respect envers les journalistes, alors qu’il n’y a pas eu une entrave à la liberté de circulation. Ce mauvais traitement est intolérable, inacceptable et inconcevable !!! Et cette détermination à entraver, sinon anéantir la liberté de la presse, est évidente. La Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) condamne fermement ces pratiques indignes de la Police qui tendent à devenir une pratique récurrente chez les forces de l’ordre. La Cjrs interpelle la Direction générale de la Police nationale (Dgpn) et le procureur de la République et compte porter à la connaissance de l’autorité judiciaire de tels faits qui ont sérieusement troublé l’ordre public.



Par le président de la Cnjrs Pape Thioro Ndiaye