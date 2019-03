Les “Khalifistes” réclament la libération sans condition de l’ex-maire

Les jeunesses Khalifistes ont tenu une conférence de presse, ce jeudi à Dakar, pour marquer les 2 ans de détention de l’ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Un récital de coran et des prières ont été formulés à son endroit. Il y a eu également l’affichage d’un «mur des lamentations» et la projection d’un film.



À cette occasion, ces jeunes « après avoir rappelé « les injustices » qu'a subi le maire jusqu’à ce jour, comptent s’ériger en bouclier pour lui renouveler leur engagement à ses côtés. Prenant à témoin le peuple sénégalais et la communauté internationale, les jeunesses khalifistes ont exigé la libération immédiate de l’ancien Député-maire et de ses co-détenus.



Sur le dialogue appelé par le chef de l'Etat Macky Sall , Birmane Diop responsable et chargé de communication dudit mouvement déclare : « Nous exigeons comme preuve de bonne foi, la libération immédiate sans condition du Député-maire Khalifa Sall, seul gage de dialogue et de paix. Liberté pour Khalifa Ababacar Sall, liberté de tous les tenus politique, liberté pour le peuple ».