Les Pays-Bas toujours sans gouvernement, Geert Wilders en situation délicate

Pieter Omtzig, l’un des principaux partenaires de Geert Wilders, a annoncé mardi 6 février son retrait des discussions pour former une coalition. Une annonce retentissante aux Pays-Bas puisque Geert Wilders avait absolument besoin de lui pour former un gouvernement.



Pieter Omtigt est le chef de file d’un parti centriste (NSC) qui a obtenu 20 sièges au Parlement et qui estime que les projets financiers de Geert Wilders ne tiennent pas la route : le dirigeant d’extrême droite veut baisser les impôts, mais sans réduire les dépenses. C’est la raison officiellement avancée. Mais le parti centriste s’inquiète également des positions anti-islam et anti-européennes de Geert Wilders. Le résultat, c'est donc cet échec « incroyablement décevant » a réagi sur les réseaux sociaux le dirigeant d’extrême droite.