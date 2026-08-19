« Les Sénégalais doivent connaître la vérité » : Guy Marius Sagna exige la transparence sur les fonds politiques

Le député de Pastef-Les Patriotes, Guy Marius Sagna, a vivement critiqué la décision du gouvernement de saisir le Conseil constitutionnel sur la question des fonds politiques. S’exprimant lors d’un point de presse de son parti, le parlementaire a dénoncé une manœuvre visant à stopper l’examen du texte à l'Assemblée nationale.



« C’est la première fois à l’Assemblée nationale qu’on discute de ces fonds politiques », a rappelé le député, dénonçant la volonté de l'exécutif de bloquer les échanges parlementaires en déclarant cette saisine suspensive. « Pourquoi ils ne veulent pas la transparence et l’encadrement de ces fonds ? Nous, les députés, pensons que les Sénégalais doivent connaître la vérité », s'est-il interrogé, réclamant une réforme en profondeur des crédits spéciaux.



« Si le président veut tout faire pour empêcher les séances pour éviter la discussion sur les crédits spéciaux, on ne doit pas lui faire confiance », a martelé Guy Marius Sagna à l'endroit du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Il a par ailleurs balayé les spéculations sur d'éventuelles tensions internes, accusant une partie de la presse de tenter de « créer une crise artificielle » au sein du mouvement patriote.