Flambée de la viande : Le ministre du Commerce appelle à renforcer l'élevage national

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a déclaré que « le Sénégal ne produit pas assez de bovins, ni assez de viande pour la consommation locale » pour justifier la hausse actuelle des prix. S’exprimant lors d’une visite d'évaluation des marchés à Kaolack en vue du Gamou, il a imputé cette crise au déficit structurel national et aux blocages d'importation depuis le Mali.



« Les troupeaux qui venaient régulièrement au Sénégal ne peuvent malheureusement plus venir comme avant », a déploré le ministre, pointant l'insécurité et les attaques visant les convois routiers. Cette contraction de l'offre a fait grimper les tarifs sur ce marché non réglementé. Qualifiant la tension de « passagère », il a affirmé que « la seule solution, c’est d’augmenter au Sénégal, notre production de viande ».



« Nous importons régulièrement des centaines de milliers d’animaux pour satisfaire nos besoins, notamment à l’occasion de la Tabaski. Il faut donc que le Sénégal puisse produire suffisamment de viande pour son marché », a-t-il insisté. Le gouvernement compte sur l'amélioration des pâturages avec l'hivernage et sur l'action conjointe des ministères de l'Élevage et de l'Agriculture pour bâtir une autosuffisance durable.