Lutte contre l’orpaillage clandestin : l’État renforce la synergie entre les Mines et les Armées

Le ministre des Mines et de la Géologie et le Chef d’état-major général des Armées (CEMGA), le Vice-amiral d’escadre Oumar Wade, se sont entretenus ce mardi au quartier Dial-Diop. Leur rencontre visait à consolider la contribution des forces armées dans les opérations de sécurisation et la lutte contre l'orpaillage illégal.



Cette concertation met l'accent sur les régions de Kédougou et Tambacounda, foyers majeurs des activités aurifères dans le pays. Les autorités recherchent une réponse coordonnée face aux menaces sécuritaires, à la destruction des écosystèmes et aux pressions sociales subies par les populations locales.



L'objectif partagé reste la mise en œuvre d'une stratégie interinstitutionnelle plus efficace. Ce rapprochement combine impératifs militaires, protection de l'environnement et sauvegarde des intérêts des communautés riveraines.