Retard de paiement des volontaires : la Ville de Dakar dégage sa responsabilité et accuse SEN Trésor

Le Conseiller technique en communication du maire Abass Fall, Souleymane Kane, a déclaré que « la Ville de Dakar est totalement étrangère » au retard de paiement des pécules des volontaires municipaux. Réagissant aux informations faisant état d’un défaut de paiement, l'autorité municipale rejette toute responsabilité et pointe des facteurs extérieurs.



« Les états ont été déposés à date et des dysfonctionnements techniques du logiciel SEN Trésor ont retardé les paiements des pécules de ces braves volontaires », a précisé le responsable de la communication. Il rappelle que ces agents « sont des pères et des mères de famille » qui procurent « beaucoup de satisfaction » à l'institution.



« L'édile de la capitale est très sensible à cette question et a toujours demandé que les pécules des volontaires soient même payés en premier », a souligné M. Kane. Il a assuré que les services de la Ville de Dakar et le Trésor public travaillent conjointement pour apporter une « solution définitive à ce problème ».