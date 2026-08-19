Préparatifs du Gamou 2026 : Mouhamadou Makhtar Cissé reçoit les familles religieuses de Thiès et Mpal

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur Mouhamadou Makhtar Cissé, a reçu ce mardi 18 août 2026 la famille Ndiéguène de Thiès et la famille d’El Hajj Rawane Ngom de Mpal. Ces deux audiences successives s'inscrivent dans le cadre des réunions préparatoires du Gamou 2026 afin de fixer les dispositions garantissant le bien-être et la sécurité des pèlerins.



« Tous les services concernés de l’État consolident leurs efforts afin que les cités religieuses puissent réaliser un Gamou dans la sérénité et la sécurité », a rappelé le ministre au terme des échanges avec les délégations.



Les comités d'organisation ont salué la promptitude et l'accompagnement permanent des services étatiques pour répondre aux sollicitations logistiques et sécuritaires des foyers religieux. À cette occasion, les chefs religieux ont clôturé les travaux par des prières formulées pour la paix, la stabilité du Sénégal et la réussite de la mission du président de la République.