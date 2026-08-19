Sécurité routière : Chute de 51,3 % des accidents lors du Magal de Touba

Le nombre d'accidents de la route dans les régions de Louga et Diourbel est passé de 679 l'année dernière à 329 cette année. Le chef de pôle régional de l'Agence nationale de sécurité routière (ANASER), Ibrahima Senghor, a présenté ce bilan de baisse de 51,3 % lors d'un point de presse organisé à Touba avec les transporteurs, ce mercredi.



Cette amélioration résulte d'actions de sensibilisation, d'opérations de surveillance avec la gendarmerie et de distributions d'équipements de sécurité (bandes réfléchissantes, extincteurs, triangles). Malgré ces progrès attribués aux programmes lancés depuis mars 2025, des accidents mortels persistent et appellent à renforcer la vigilance, notamment auprès des conducteurs de moto-taxis Jakarta.



Le président de la gare routière de Touba, Baye Ndoye, préconise un respect strict des consignes et une synergie accrue avec les forces de l'ordre. L'ANASER entend ainsi pérenniser ces mesures préventives pour sécuriser durablement le secteur des transports.