Décès de Pierre Martin Sagna : La FSBB rend hommage à une légende du basket sénégalais

La Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) a annoncé le décès de Pierre Martin Sagna, ancien international sénégalais de basket-ball, survenu en France.



Champion d’Afrique avec l’équipe nationale du Sénégal en 1972 à Dakar, Pierre Martin Sagna avait également participé aux Jeux olympiques de Munich la même année.



Dans un message de condoléances, le président de la FSBB, Babacar Ndiaye, et l’ensemble des membres de la fédération ont rendu hommage à l’ancien international sénégalais.



« En cette douloureuse circonstance, le président Babacar Ndiaye et l’ensemble des membres de la Fédération sénégalaise de basket-ball présentent leurs sincères condoléances à la famille de l’illustre basketteur que fut Pierre Sagna », indique la FSBB.



La fédération a également exprimé sa compassion à ses anciens coéquipiers en équipe nationale ainsi qu’aux membres du Dial Diop et de la Jeanne d’Arc, deux clubs auxquels le défunt était lié.



« Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde Sa miséricorde et l’accueille au Paradis », conclut la Fédération sénégalaise de basket-ball.