Les agents de la Sonatel en colère

Les agents de la Sonatel ont arboré, jeudi, des brassards rouges et menacent d’aller en grève.



D’après le journal Libération, qui donne l’information dans son édition de ce samedi, une différence de traitement entre eux et les agents entre Orange France en ce qui concerne une prime.



En effet, selon le journal, la direction de la maison-mère (Orange France) a décidé d’octroyer à ses employés une prime exceptionnelle pour les bons chiffres réalisés malgré la Covid-19 et l’inflation mondiale causée par la guerre en Ukraine. Mais la direction générale d’Orange Sénégal a dit non à ses travailleurs qui demandent à être placés sur le même pied, rappelant qu'ils ont réalisé, dans le même contexte de conjoncture difficile, de grosses performances dont les bénéfices sont systématiquement rapatriés en France.



Cependant, cette prime ne serait pas le seul motif de la grogne des travailleurs de la Sonatel. Libération rapporte que ces derniers pointent aussi des conditions de travail devenues «déprimantes, surtout pour les agents se trouvant au siège». Ils affirment que le bâtiment «est devenu bondé à tel point qu’on se retrouve avec 100 agents par palier».