Les allentours du marché Ocass considérés comme une zone criminogène: les commerçants se dressent contre les malfaiteurs

Les commerçants du marché Ocass à Touba ont fait face à la presse pour déclarer la guerre aux malfaiteurs qui ternissent l’image de leur lieu de travail, considéré comme une zone criminogène. Les commerçants ont décidé de se mobiliser pour changer la donne.



« C’est une jeunesse très engagée qui est prête à tout faire pour que cette ville soit plus sainte, et s’améliore sur tous les plans. Nous appelons les autorités compétentes pour leur dire que nous sommes déterminés à aller de l’avant sur tous les plans : sécuritaire, et organisationnel », prévient Abdou Mbow leur porte-parole au micro de Walf radio.