Les avocats de Farba Ngom face à la presse ce mardi dans l'après-midi

Le pool d'avocats de Farba Ngom fera face à la presse ce mardi dans l'après-midi dans un hôtel de la place. Les robes noires vont s'exprimer sur la situation de leur client inculpé dans plusieurs dossiers.Mouhamadou Ngom plus connu sous le nom de Farba a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre du dossier des 125 milliards de F Cfa révélé par le Centif (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières). Accusé de « Blanchiment d’argent, escroquerie et association de malfaiteurs », le maire de Agnam (région de Matam) croupit depuis le 27 février dernier à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss.Il a été extrait deux fois de suite de prison et inculpé pour deux autres délits. En fin avril dernier, il a été inculpé pour "association de malfaiteurs en bande criminelle organisée". Par contre, le mardi 6 mai 2025, le député a été conduit à la Section de recherches de Colobane pour une nouvelle audition relative au lotissement BOA.