Pool judiciaire financier : Farba Ngom inculpé pour un nouveau délit

L'étau judiciaire se resserre autour de Farba Ngom. Après son extraction de prison hier mardi, le maire de la commune de Agnam et député à l’Assemblée nationale, a fait face au juge du premier cabinet financier. Ce dernier l’a de nouveau inculpé, cette fois pour « association de malfaiteurs en bande criminelle organisée », en plus des chefs d'escroquerie aux deniers publics et de blanchiment de capitaux qui pesaient déjà sur lui.



Selon les informations du journal Libération, Farba Ngom a catégoriquement rejeté cette nouvelle accusation, lors de son passage devant le magistrat instructeur.



L’enquête judiciaire s’intensifie autour de son implication présumée dans une vaste affaire de malversations financières portant sur 125 milliards de francs CFA.