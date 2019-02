Les avocats de Laurent Gbagbo réclament sa libération

L'ex-homme fort du régime de la refondation âgé de 73 ans est resté derrière les barreaux malgré le fait que sa "libération immédiate" a été prononcée par les juges de la Chambre préliminaire I.



Lui et son bras droit Charles Ble Goude, tous deux jugés pour les mêmes chefs d'accusation ont été disculpés en janvier après 231 journées d'audience qui s'étalent sur près de deux ans et demi.



MM. Gbagbo et Ble Goude ont été accusés d'avoir orchestré la vague de violence après l'élection présidentielle contestée de 2010 en Côte d'Ivoire qui a débouché sur une crise post-électoral.



Les violences de la crise ont fait officiellement 3.000 morts, quelques 500.000 déplacés et un peu plus de 60.000 réfugiés dans les pays voisins.



Après la décision des juges de la Chambre préliminaire I, le bureau du procureur a demandé et obtenu que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soient maintenus en prison.



L'équipe de Fatou Bensouda - la procureure de la CPI - soutient que Laurent Gbagbo pourrait se soustraire à la Cour et refusé de se présenter devant les juges à l'avenir.



Le procureur demande notamment des restrictions à la liberté des deux hommes.