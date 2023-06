Les avocats de Sonko empêchés d'accéder à son domicile

Le leader du Pastef Ousmane Sonko est en résidence surveillée. Me Khoureychi Ba, un de ses avocats s'est vu refuser l'accès au domicile de son client, dans le quartier de Cité Keur Gorgui. Accompagné d'un huissier de justice et d'une douzaine d'avocats, Me Ba avait l'intention de travailler sur le dossier de Sonko et de tenir une réunion avec lui. Cependant, leur rencontre a été entravée par des obstacles mis en place par les autorités policières de Dieupeul.



« Le commissaire Sow nous a reçus avec une courtoisie légendaire pour nous dire que non, nous ne pouvons pas accéder au domicile de notre client », déplore la robe noire. Cette restriction de mouvement empêche Ousmane Sonko de sortir de chez lui, contraignant Me Ba et les autres avocats à envisager une rencontre avec leur client chez lui. Non seulement les avocats se sont vu refuser l'accès, mais les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène contre eux, tentant ainsi de les blesser, renseigne la robe noire.



« Quand on a demandé les raisons de ce refus d’accès, ils nous ont dit que c’est un ordre venant d’en haut, de l’autorité et ils n’ont pas voulu nous dire c’est qui. Ils ont le droits de pas nous dévoiler l’identité de leur chef cela on le comprend, mais ce qu’ils n’ont pas le droits de faire c’est de nous bombarder de gaz lacrymogène en tentant de nous tuer alors qu’on a s’en aller des lieux. Ils nous ont tiré sur le dos avec une intention homicide. Ils avaient pour objectif de nous blessés », fustige t-il.



Pour établir des preuves des faits, les conseillers de Sonko ont amené un huissier de justice afin de constater les obstacles rencontrés dans l'exercice de leurs fonctions. Me Ba souligne que les actions menées à l'encontre de son client sont « inacceptables et mettent en péril les droits de l'ensemble des Sénégalais si elles ne sont pas combattues ». Poursuivant, il informe ont un plan d’action et leur intention de le suivre. Ce, dans le but de faire face aux violations des droits d’Ousmane Sonko.



Pour rappel, depuis son retour forcé à Dakar du fait des éléments des Forces de sécurité, la maison du leader du parti Pastef reste inaccessible. Les policiers ont barricadé la zone. Et toutes les entrées et sorties sont filtrées à la lettre.