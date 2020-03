Les bacheliers non-orientés lancent un cri de cœur au Président Macky Sall

Les bacheliers non orientés sont à bout du souffle. Mécontentements, suite à leur rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur, ces derniers ont interpellé directement le président de la République Macky Sall à réagir afin qu’ils puissent être orientés, lors d'un marche tenue ce lundi matin à Dakar.



« Comme maintenant, Cheikh Omar Hann a fini de montrer ces limites, nous lançons directement un appel au président Macky Sall. Nous savons peut être qu’il n’est pas au courant, mais nous lui demandons de prendre la question en charge, d’une manière très sérieuse pour qu’on puisse prendre en charge les nouveaux bacheliers », martèle Souleymane Diouf, leur président.



Selon lui, tous les étudiants doivent s’allier à cette cause pour venir en aide à leurs frères et sœurs. Ces étudiants qui sont à leur troisième point de presse, menacent de passer à une vitesse supérieure si rien n’est fait.