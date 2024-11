Les cas de Mpox augmentent de plus de 500% en Afrique, touchant 19 pays (CDC Afrique)

Les cas confirmés de Mpox en Afrique ont augmenté de plus de 500% cette année par rapport au total de l'année dernière, le nombre de pays touchés s'élève à 19, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).



Lors d'une conférence de presse en ligne jeudi soir, Ngashi Ngongo, chef du bureau exécutif de l'agence de santé de l'Union africaine, a déclaré que depuis le début de l'année, l'Afrique avait signalé 48.093 cas de l'ex-variole du singe, dont 10.372 confirmés et plus de 1.048 décès.



"Si l'on compare (les cas confirmés rapportés cette année) à l'ensemble de l'année 2023, cela représente une augmentation de plus de 500%", at-il dit, ajoutant que "la situation n'est pas encore sous contrôle. La tendance générale est toujours à la hausse".



Maurice est le dernier pays africain à avoir signalé des cas de Mpox, ce qui porte à 19 le nombre total de pays touchés. Les données du CDC Afrique montrent également que la région de l'Afrique centrale est la plus touchée par l'épidémie, représentant 85,7% de tous les cas signalés et 99,5% des décès.



Au cours de la semaine écoulée, le continent africain a signalé 2.766 nouveaux cas, dont 1.254 confirmés, ainsi que 34 nouveaux décès. M. Ngongo a précisé que la République démocratique du Congo et le Burundi représentaient 94% de tous les nouveaux cas confirmés.



Le CDC Afrique a également exprimé son inquiétude face à l'augmentation récente des cas de l'ex-variole du singe au Libéria et en Ouganda. Selon M. Ngongo, certains des facteurs de risque contribuant à la propagation rapide du Mpox en Ouganda sont liés aux transmissions transfrontalières et sexuelles du virus.



Le Mpox a été détecté pour la première fois chez des singes de laboratoire en 1958. Il s'agit d'une maladie virale rare qui se transmet généralement par les fluides corporels, les postillons et d'autres matériaux contaminés. L'infection provoque généralement de la fièvre, des éruptions cutanées et un gonflement des ganglions lymphatiques.



À la mi-août, le CDC Afrique a déclaré que l'épidémie de Mpox en cours en Afrique constituait une urgence de santé publique pertinente pour la sécurité continentale. Peu après, l'Organisation mondiale de la Santé a également déclaré que le Mpox était une urgence de santé publique de portée internationale, activant son niveau d'alerte mondial le plus élevé pour cette maladie pour la deuxième fois en deux ans.