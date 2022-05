Les chauffeurs de taxis interpellent le Gouverneur de Dakar sur les "menaces Yango, Jakarta et War Gaindé"

Les chauffeurs de taxi ont profité de la présence du Gouverneur de Dakar à l'atelier de sensibilisation sur la sécurité routière pour étaler les problèmes qu’ils rencontrent dans leur secteur avec la concurrence qu'ils jugent déloyale des motos jakarta, des clandos, de l'entreprise Yango et des "War gaindé (véhicules particuliers qui desservent les régions via Dakar)".



« Il y a la concurrence déloyale des motos Jakarta qui détruisent le métier et créent beaucoup de délinquance et d’insécurité, sans oublier Yango (service de commande de taxi en ligne) qui est entrée dans la danse en recrutant des chauffeurs à qui ils font des promesses. À cela, s’ajoute aussi les "War gainde" qui causent la plupart du temps des accidents », a fustigé Modou Ndiaye.