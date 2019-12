Les chiffres fous de l’opération capotée Håland à la Juve, le rachat record de l’AS Roma fait grand bruit en Italie

80 millions d’euros reversés au joueur ?

En Italie, le transfert d’Erling Haland fait les gros titres. Car si c’est bien le Borussia Dortmund qui a remporté l’enchère, la Vieille Dame semblait pourtant bien positionnée sur ce dossier ces derniers jours... Mais selon Tuttosport, elle ne serait pas allée au bout de l’opération. Le quotidien transalpin avance le chiffre de « 125M€ pour Håland ». On est donc bien loin des 30M€ évoqués de la clause libératoire de l’attaquant norvégien. Le détail du calcul est le suivant 22 millions à Salzbourg, 80 pour le buteur, 8 pour son père et 15 à Raiola. « Voilà pourquoi la Juve l’a lâché », résume ainsi Tuttosport. Des chiffres qui pausent question, et qui devraient faire couler beaucoup d’encre en Italie, comme en Allemagne.



800M€ pour racheter la Roma

On reste en Italie, avec l’info de la journée de l’autre côté des Alpes. L’AS Roma va changer de propriétaire. En tout cas si on en croit la presse italienne, un accord aurait été trouvé avec ceux qui possèdent le club, et Dan Friedkin. Un accord qui atteindrait les 800M€ ! « Friedkin libère la Roma », titre le Corriere dello sport, qui explique que le riche texan est prêt à devenir actionnaire majoritaire du club de la louve. L’information fait la Une de tous les médias comme le Quotidiano Sportivo. « La Roma et Friedkin se disent "oui" pour 800 millions », résume le journal. De son côté, La Gazzetta dello Sport s’amuse du montant de l’opération et appelle l’ancienne équipe de Totti « Million Dollar Roma », et ajoute qu’il s’agit là d’une affaire record.



La Var avare en bonnes décisions pour les Anglais

Enfin, en Angleterre la Var fait une nouvelle fois polémique. « Une double erreur vidéo », selon le Daily Mirror, qui a aidé Liverpool a gardé son avance de 13 points et à battre 1-0 Wolverhampton. Notamment une main de Van Dijk sur l’action du but de Mané. « C’est ridicule, la Var ne marche pas » a déclaré Conor Coady, capitaine des Wolves. Des propos que rapporte le tabloïd. Ce nouvel incident de l’assistance vidéo fait aussi la Une ce lundi du Daily Express, qui ne semble pas non plus convaincu de l’efficience de ce nouvel outil pour l’arbitrage.