Les chroniques de Achille Niang: " Sonko n'est pas prisonnier de ses principes ..."

BASSIROU DIOMAYE FAYE TRISTOUNET

SONKO élargi de prison semble avoir mis de l'eau dans son bissap. Il a reconnu avoir des pourparlers avec Macky Sall pour sortir le Sénégal de l'impasse. C'est un signe de sagesse, de responsabilité et de maturité. SONKO homme de principe et de conviction n'est pas pour autant "prisonnier de ses principes" Critiqué pour son intransigeance , son "extrémisme, son refus de toujours de dialoguer avec Macky, SONKO a compris que quand l'essentiel est est en danger c'est suicidaire de s'enfermer dans une tour d'ivoire pour refuser tout dialogue avec le risque de laisser le pays tomber dans le chaos. Là apparaît le paradoxe sénégalais. Ceux qui lui reprochaient son refus de ne pas reconnaître les autorités comme interlocuteurs, sa nature belliqueuse tournée vers le rapport de force, la confrontation, le droit à la résistance, le gatsa gatsa, lui reprochent aujourd'hui de parler avec Macky Sall. L'impératif catégorique aurait exigé qu'il parlât avec Macky. Ce modus vivendi a permis à son corps défendant de faire libérer des centaines de jeunes torturés, maltraités dans les geôles du pouvoir. Au moment où ses pourfendeurs se la coulaient douce auprès de leurs dulcinées. Ceux qui voient des deals partout parlent du protocole du Cap Manuel. En voulant enfoncer SONKO c'est Macky Sall qu'il diabolise en le présentant comme un monstre infréquentable.



Il l'a dit avec force : il est contre la loi d'amnistie .Le compromis de SONKO n'est pas la compromission, c'est un signe de maturité et un acte de realpolitik pour sauver son projet. Il était le seul à lutter, à résister et presque abandonné de tous une fois en prison..



DIOMAYE. Puisque SONKO mooy DIOMAYE on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre : un petit mot pour le candidat de pastef, l'ombre portée de SONKO. Autant ce dernier est charismatique autant DIOMAYE a une mine tristounet pour ne pas dire triste, atrabilaire et peu rayonnant pour quelqu'un qui brigue le suffrage des sénégalais. Il doit ouvrir son visage, sourire plus souvent. Le sourire est le premier moyen de communication avant de serrer la main. Vouloir paraître sérieux n'est pas synonyme d'absence d'expression de rayonnement du faciès. Pour démentir Robert Choin qui dit "quand les hommes deviennent des loups entre eux ils ne savent plus sourire". Le sourire est le reflet de l'âme. Il ne dure qu'un instant son souvenir est parfois éternel.



Par Achille Niang

SONKO N'EST PAS PRISONNIER DE SES PRINCIPES