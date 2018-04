Les compos probables du quart aller de C1 entre Liverpool et Manchester City

Un duel 100% Premier League, un duel comme on les aime. Le tirage au sort a voulu que l'un des quarts de finale de la Ligue des champions se joue entre les deux dernières équipes anglaises de la compétition.

Manchester City, l'un des grands favoris de la compétition européenne, devra donc affronter la seule équipe qui a été capable de le faire perdre pour le moment en championnat anglais. Une rencontre qui avait terminé sur un score de 4-3, nous faisant rêver d'un grand match pour ce soir.

Quant à Liverpool, rien indiquait que le club de Jurgen Klopp serait encore présent à ce stade de la compétition. Mais les 'Reds' ont su prouver qu'ils avaient leur place dans l'élite européenne et affrontera ainsi un adversaire bien connu pour essayer de décrocher une place en demi-finale.

Voici les compositions probables des deux équipes :

Liverpool : Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Salah, Firmino et Mané.

Manchester City : Ederson, Walker, Otamendi, Kompany, Laporte, De Bruyne, Fernandinho, David Silva, Sterling, Gabriel Jesus et Sané.