Les compositions probables de PSG - Manchester United

Vainqueur 2-0 à l’aller à Old Trafford, le PSG est tout proche de retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions, chose qu’il n’a plus connue depuis trois ans maintenant. Il reste à confirmer l’excellent travail réalisé il y a trois semaines et ça s’annonce plus facile que prévu. Le champion de France aura face à lui une équipe méconnaissable. Les Red Devils déplorent pas moins de dix absents au Parc des Princes : neuf blessés avec Alexis Sánchez, Anthony Martial, Juan Mata, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Ander Herrera, Matteo Darmian, Phil Jones et Antonio Valencia, et un suspendu, Paul Pogba.



Solskjaer a même du faire appel à quatre jeunes qui n’ont encore jamais joué chez les pros. Aucun d’entre eux ne devrait être titulaire en revanche mais on s’avance vers une composition en 4-3-3 plutôt qu’en 4-3-2-1 comme évoquée par la presse lundi. Ainsi, la défense reste quasiment la même qu’à l’aller, à un détail près. De Gea sera présent dans les buts derrière une ligne de quatre composée de Young et Shaw sur les ailes, et une charnière centrale Smalling-Lindelöf. Bailly était titulaire à la place de l’Anglais il y a trois semaines. Les mêmes qu’à Manchester pour le PSG ? C’est au milieu et devant que les plans mancuniens sont bouleversés. Andreas Pereira ne sera sans doute pas positionné derrière les attaquants mais plutôt au milieu, associé à McTominay et le Brésilien Fred. Devant, on devrait avoir un trio composé de Dalot à droite, lui l’habituel latéral, Rashford à gauche et Romelu Lukaku en position d’avant-centre. Une équipe largement inédite. Le PSG aussi souffre de l’absence de cadres. Neymar n’est toujours pas disponible alors que Cavani commencera vraisemblablement sur le banc.



Tuchel semble bien parti pour aligner le même onze qu’en Angleterre sauf que le 4-2-3-1 pourrait davantage prendre une forme de 4-4-2. Buffon tient une longueur d’avance sur Areola dans les buts. Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe et Bernat seront sans doute titulaires en défense. Dani Alves et Di Maria pourraient être alignés sur les côtés avec un axe occupé par la paire Marquinhos-Verratti. Enfin, devant, Draxler devrait évoluer au coeur de l’entrejeu, en soutien de Kylian Mbappé.