Les dates des examens du CFEE, du BAC et du BFEM dévoilés

Le ministère de l’Education a rendu public la date des examens scolaires. Si l’on se fie au porte-parole du ministère et non moins Directeur de la Formation, Mouhamed Moustapha Diagne, les dates des 26 et 27 juillet sont arrêtées pour le CFEE et l’Entrée en 6ème, le 3 août pour le Bac et le 17 août pour le BFEM.



Le décret présidentiel réaménageant le calendrier scolaire est attendu dans ce sens. L’école ne fermera plus ses portes le 31 juillet mais plutôt le 31 août, a-t-il renseigné sur Radio Sénégal.



Si l’on en croit Mohamed Diagne, les élèves reprendront très bientôt les cours. En effet, la rentrée se fera 15 jours avant la reprise des cours fixée au 2 juin, dit-il. Il précise tout de même que la « rentrée sera progressive. »