Les déclarations lunaires de Stéphanie Frappart et l’erreur d’arbitrage ulcèrent tout l’OL

Un match qui va laisser des traces. Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais s’est déplacé au Roazhon Park pour affronter le Stade Rennais en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Leader invaincu, le club de Michele Kang s’est incliné pour la première fois de la saison lors d’un match marqué par plusieurs polémiques liées à l’arbitrage (3-1). Celle qui fait le plus parler concerne Khalis Merah et Anthony Rouault. À la 18e minute de jeu, le premier a reçu une grosse semelle de la part du second. L’arbitre de la rencontre, Ruddy Buquet, a sifflé faute, mais il a estimé que cela ne méritait pas une sanction. L’assistance vidéo n’a pas jugé nécessaire de l’appeler. Une décision qui a fait parler après le match. Matthieu Louis-Jean, le directeur technique des Gones, n’avait pas caché son agacement en zone mixte.



« On est extrêmement déçus. On avait la possibilité de tuer le match, on a eu des situations très franches. Mais il y a eu un fait de jeu très important, avec la faute de (Anthony) Rouault sur (Khalis) Merah en première période. On ne comprend pas la cohérence de l’arbitrage. Celui qui aurait dû être expulsé a égalisé, on a l’impression que les mêmes choses se répètent… Que faisait le VAR ? On veut des explications, car on ne veut pas devenir parano. Les choses se répètent. M.Buquet nous a dit qu’il ne savait pas ce qu’il s’est passé. Il aurait pu lui casser la jambe. Donc, il aurait fallu qu’il lui casse ? On est très déçus. » Même Anthony Rouault a admis après la rencontre qu’il n’était pas vraiment certain de son geste.



Les propos de Mme Frappart font réagir

« Je n’ai pas revu l’image. Je sais que je le touche un peu, mais je ne sais pas où exactement. Mais bon, si la VAR et l’arbitre n’ont rien dit, c’est que ça va. Ou alors, ils se sont trompés, mais ce n’est pas moi qui décide… » Après visionnage et examen des images, la Direction de l’arbitrage a reconnu hier soir qu’une erreur avait bien été commise sur cette action. « La faute commise par le joueur rennais est réalisée à l’aide d’une semelle qui vient directement impacter la face externe du mollet droit du joueur lyonnais, avec une intensité qui se déplace ensuite sur le haut de la cheville de ce dernier. Ce geste sanctionnable met clairement en danger l’intégrité physique de la victime. En conséquence, le joueur fautif aurait dû être exclu pour s’être rendu coupable d’une faute grossière et l’intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage était attendue ».



Monsieur Ruddy Buquet, qui retrouvait la Ligue 1 après avoir été rétrogradé en L2 la saison précédente, ainsi que ses assistants et l’assistance vidéo menée par Stéphanie Frappart ont été déjugés. La DTA a d’ailleurs partagé une vidéo de cette action où on entend l’arbitre française dire après le geste de Rouault sur Merah : « pour moi c’est bon. C’est haut, mais pour moi, ça ne reste pas, ça glisse. C’est bon pour moi ». Depuis, cette dernière, qui n’est pas vraiment appréciée de nombreux supporters de l’OL, car il y a des antécédents concernant certaines erreurs, est la cible des moqueries et des critiques sur les réseaux sociaux. Le #ÇaRestePasÇaGlisse est apparu et il est très commenté, parfois avec humour, d’autres fois de manière plus acide. Certains fans ont évoqué une décision « chaotique » de Mme Frappart ou encore ont remis en cause « sa compétence ».



Une erreur qui a coûté gros

Ancien de la maison, Sidney Govou a aussi été circonspect par les propos de Mme Frappart. « Le son est vrai ?????? Si oui bravo, belle analyse mdr », a-t-il écrit. Dans les colonnes du Progrès, Govou a aussi expliqué : « je n’aime pas parler de l’arbitrage, mais sur ce match, ce n’est pas loin d’être honteux. L’équipe a manqué de vice. Je ne vois pas comment l’arbitre ne peut pas aller regarder sur l’action de Merah. Sur le rouge de Morton, l’action est impressionnante certes, mais quand on voit le ralenti, il n’y a presque rien. Rouge pour une faute à 80 mètres de son camp, sans que le joueur soit véritablement touché… On va dire que c’est l’apprentissage. C’est presque toute une équipe qui découvre pour partie la Ligue 1 ».



Du côté de l’OL, qui a commenté sur Instagram cette action avec le message « trop d’électricité sur le terrain, surtension qui a apparemment coupé les écrans du VAR », il n’y a pas encore eu de réaction officielle après le communiqué de la DTA. En revanche, Corentin Tolisso a réagi et a partagé la vidéo de l’action sur Instagram. Il a commenté avec le message suivant : « une impression de déjà vu… » Le capitaine des Gones fait référence au gros tacle de Lucas Stassin lors du derby contre l’ASSE la saison dernière. Le Stéphanois avait reçu un carton rouge avant l’intervention de la VAR et l’annulation de la sanction. Sauf que la DTA avait reconnu une erreur le lendemain. Cette fois-ci, c’est Khalis Merah qui est donc victime d’un geste violent et qui n’a pas été protégé par l’arbitre. Le jeune joueur a d’ailleurs partagé aussi la vidéo de cette action sur ses réseaux sociaux. Il n’a pas commenté, mais il a seulement ajouté un émoji dubitatif. Bref, vous l’aurez compris, cette erreur a du mal à passer…