Les délégués de la Chambre de commerce écrivent une lettre ouverte au ministre pour réclamer la mise en retraite sans délai du DG Aly Mboup

Madame le Ministre,

Les travailleurs vous invitent à vous pencher sur la situation qui prévaut à la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar. Nous sommes confrontés au stress permanent de la perte de nos activités au Port Autonome de Dakar (PAD), représentant plus de 90% des ressources de la CCIAD

d’une part et d’autre part au risque d’être dirigés continuellement par M. MBOUP, qui devait faire valoir ses droits à une pension de retraite depuis le 31 Décembre 2015.



Un enfumeur qui n’a jamais compris où se trouvent les opportunités encore moins comment juguler les menaces. Il prend seul des décisions hasardeuses, illégales, contraires aux principes de bonne gestion et de transparence admis dans les Etablissements publics du Sénégal. Les travailleurs de la Chambre de Commerce de Dakar et les élus avaient mené une campagne de protestation contre le refus de la Société TVS SEA Invest de faire peser ses produits sur nos ponts-bascules, conformément à l’usage.



En effet, certains produits notamment les pondéreux doivent être pesés et les poids certifiés par la Chambre de Commerce avant de les faire sortir du Port. Au summum de la crise, après huit mois de demandes de rencontre infructueuses formulées par les autorités de la CCIAD, le Directeur général du PAD Monsieur Aboubacar Sadikh BEYE est finalement venu d’abord, rencontrer le président par

Intérim. Puis, il a reçu une délégation des membres du bureau avant de faire une proposition, dans l’esprit des différents échanges. La proposition allait dans le sens de rationnaliser le dispositif de pesage et d’un partage des charges et des ressources générées par cette activité.



En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement 14 de l’UEMOA sur le contrôle du gabarit et de la charge à l’essieu notamment sur les camions gros porteurs, toutes les plateformes portuaires ont l’obligation de s’équiper en pèse- essieux afin d’effectuer ce contrôle et, de délester du surplus de poids au chargement des camions avant leur sortie du Port pour éviter la détérioration précoce

du réseau routier.





Tous les acteurs portuaires conviennent que l’exploitation concomitante des ponts bascules de la CCIAD et des pèse-essieux serait inefficiente et compliquerait davantage la circulation dans le port, confronté à d’énormes problèmes de congestion. D’où la nécessité de rationnaliser le dispositif en confiant l’exploitation des pèse-essieux à la CCIAD. C’est dans cette perspective que la proposition de partage des charges et des ressources a été faite par le PAD, encore une fois selon les discussions préalables avec les membres mandatés par le bureau. Un comité composé des cadres dirigeants et du collège des délégués de la CCIAD a travaillé pendant 03 jours pour faire une contre-offre au PAD sur la base du principe de partage.



Notre étonnement a été grand d’apprendre que le « Secrétaire général » a payé deux fonctionnaires et un juriste ambulant, tous mercenaires de la plume pour lui faire un document qui, au lieu du partage des ressources, propose une subvention que la CCIAD verserait au PAD à la fin de chaque exercice !!!

Ce document a été envoyé en catimini au PAD sans être présenté aux travailleurs encore moins validé par les membres du bureau de la CCIAD comme l’avaient demandé ces derniers dans une réunion de leur instance. Nous considérons qu’en transmettant un document, aussi stratégique pour la sauvegarde et la pérennité des ressources financières et des emplois, de surcroît non validé par le bureau, Monsieur Aly MBOUP, Secrétaire général illégal, a trahi le combat des travailleurs, compromis leur avenir et passé outre, la volonté des membres du bureau de délibérer sur la contre- proposition avant de l’envoyer au

PAD.



Cette démarche empreinte de mégalomanie est une agression caractérisée à notre intelligence collective mais également une violation grave des procédures qui veulent que les choix stratégiques soient discutés en réunion de coordination. Des réunions de coordination avec les cadres dirigeants qu’il refuse de tenir depuis plus de 3 ans.



Le Président WADE disait dans son discours d’investiture en 2001 que, la gestion solitaire du pouvoir est terminée, mais force est de constater que ce n’est pas encore une réalité à la Chambre de Commerce de Dakar. En effet, à 64 ans révolus, un seul homme est à la barre, il navigue selon ses humeurs, selon ses intérêts et ceux de ses proches. Il indique, à qui veut l’entendre, de réfléchir à des projets alternatifs car « le pesage au port, c’est fini ».



Pour nous travailleurs, ce discours défaitiste est celui d’un homme dépassé par une situation qu’il n’a jamais su régler, en dépit de sa qualité de représentant de la CCIAD au Conseil d’Administration du PAD.

D’ailleurs, de l’avis de beaucoup de membres du Conseil Administration, Monsieur MBOUP est plus un laudateur des Directeurs généraux qu’un administrateur. Pour nous, l’affirmation de ses pairs administrateurs du PAD coule de source. En effet, quand il s’est agi de mettre en place la première phase du règlement 14 de l’UEMOA ; c’est-à-dire le contrôle du poids des camions à la sortie du port, Monsieur