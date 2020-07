Les demi-finales de la Ligue des champions africaine se tiendront au Cameroun

Fin du suspense. Le Cameroun vient d’approuver le plan de la CAF de voir les affiches de demi-finales de la Ligue des Champions de disputer sur son sol. Lors d’une conférence en ligne, le mardi 30 juin, le Comité exécutif de l’instance dirigeante du football du continent, a pris de nombreuses décisions, dont celle de la tenue du reste de la Ligue des Champions africaine et de la Coupe de la CAF. Ainsi, selon Africa Top Sports, l’instance panafricaine a opté pour un Final four, dont les demi-finales se dérouleront en un seul match disputé.



Seulement voilà, le site marocain le360sport lançait une information selon laquelle les matchs ne devraient plus se jouer au Cameroun mais aux Émirats Arabes Unis. Information très vite reprise par plusieurs médias sur le continent. L’approbation du Cameroun permet donc de mettre un terme aux débats.



Le Stade de Japoma, prévu pour la finale de la LDC, devrait accueillir les rencontres. En effet, les demi-finales de la Ligue des Champions africaine opposeront le Raja et le Wydad de Casablanca à deux formations égyptiennes, à savoir le Zamalek et Al Ahly