Le football sénégalais en deuil : décès d’Al Ousseynou Sène, ancien joueur et entraîneur

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a annoncé avec une profonde tristesse le décès de Al Ousseynou Sène, ancien joueur et entraîneur de l’US Ouakam et de l’ASC HLM Dakar.



Figure respectée du football sénégalais, il a marqué de son engagement, de son dévouement et de son professionnalisme les clubs qu’il a servis tout au long de sa carrière.



En ces circonstances douloureuses, la LSFP adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la communauté footballistique nationale.



L'inhumation est prévue ce dimanche 14 décembre 2025 à 11h au cimetière de Ouakam

