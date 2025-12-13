Réseau social
Le football sénégalais en deuil : décès d’Al Ousseynou Sène, ancien joueur et entraîneur



Le football sénégalais en deuil : décès d’Al Ousseynou Sène, ancien joueur et entraîneur
La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a annoncé avec une profonde tristesse le décès de Al Ousseynou Sène, ancien joueur et entraîneur de l’US Ouakam et de l’ASC HLM Dakar.
 
Figure respectée du football sénégalais, il a marqué de son engagement, de son dévouement et de son professionnalisme les clubs qu’il a servis tout au long de sa carrière.
 
En ces circonstances douloureuses, la LSFP adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la communauté footballistique nationale.

L'inhumation est prévue ce dimanche 14 décembre 2025 à 11h au cimetière de Ouakam
 
Moussa Ndongo

Samedi 13 Décembre 2025 - 11:40


