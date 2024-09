Les dépenses de l'État augmentent de 29,8 milliards de FCFA au deuxième trimestre, comparé à la même période en 2023

Les dépenses publiques ont connu hausse. De 17, 74%, soit un montant de 428, 10 milliards de francs Cfa au premier trimestre 2024, le taux d’exécution globale des dépenses est passé à 27, 34%, soit un montant de 674, 11 milliards de francs Cfa. Comparé au deuxième trimestre 2023 où l’exécution des dépenses a été arrêtée à 644, 31 milliards de francs Cfa, le montant de l’exécution des dépenses a connu une hausse de 29, 8 milliards de francs Cfa.



Au cours de cette période sous revue, les dépenses de fonctionnement sont exécutées à hauteur de 391, 41 milliards de francs Cfa et celles des investissements à 282, 70 milliards, soit respectivement 31, 68% et 22, 99% des prévisions, selon le rapport d’exécution budgétaire du deuxième trimestre rendu public hier mardi par le ministère des Finances et du budget. Lequel note que «les dépenses de personnel sont exécutées à hauteur 44, 38%, soit 139, 1 milliards de francs Cfa, représentant 35, 54% des dépenses de fonctionnement du deuxième trimestre».



919, 46 milliards de francs Cfa mobilisés

S’agissant des ressources mobilisées au 30 juin 2024, elles s’élèvent, d’après le document, «à hauteur de 919, 46 milliards de francs Cfa, soit 37, 29% des prévisions».



Le volume des recettes propres est évalué à 353, 15 milliards de francs Cfa, soit 32, 44% des prévisions budgétaires, le transferts directs de l’Etat 260, 55 milliards de francs, soit 37, 65% des prévisions, dont 194, 52 milliards de francs Cfa de transferts courants et 66, 03 milliards de francs en capital, soit des taux de mobilisation respectifs de 47, 49% et 23, 38%, ressources extérieures mobilisées des partenaires techniques et financiers (Ptf) 301, 71 milliards de francs Cfa, soit 45, 66%, et les emprunt 4,04 milliards de francs Cfa, soit 16, 56% des prévisions.



Situation de la dette : plus de 243 milliards aux fournisseurs



Au 30 juin 2024, «la dette globale des 159 structures de l’Etat se chiffre à 465, 31 milliards de francs CFA. Elle se décompose en dettes d’exploitation pour un montant de 358, 18 milliards de francs CFA et de dettes bancaires pour un montant de 107, 14 milliards de francs CFA.



La dette bancaire est constituée d’emprunts de 107, 14 milliards de francs CFA et de découverts de 0, 15 milliard de francs CFA, alors que la dette d’exploitation, qui s’élève à 358, 18 milliards de francs CFA, est ainsi décomposée en dettes fournisseurs de 243, 14 milliards de francs CFA, dettes fiscales de 46, 87 milliards de francs et dettes sociales de 68, 17 milliards de francs Cfa», selon le rapport d’exécution budgétaire du deuxième trimestre 2024.