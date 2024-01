Les dessous de son nouveau "cadeau" au Sénégal, Vinci un coup à plus 131 milliards FCFA

Vinci Energies annonce avoir signé avec la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) un contrat de plus de 131 milliards FCFA ,(200 millions d'euros) « pour la réalisation d'un ensemble d'infrastructures de transport et de distribution d’électricité ». Sans entrer dans les détails du marché, Vinci Energie indique que « son financement bénéficie du soutien des autorités françaises ». La vérité est que Vinci Energies n'a pas eu besoin de concourir pour rafler le jackpot.



D’après les informations de Libération, il s'agit d'une « offre spontanée » qui n'est rien d'autre qu'une manière de contourner les rigueurs imposées par un appel d'offres. L'on retoquera que c'est Vinci qui a « décroché » le financement mais il n'est précisé nulle part à quel taux se fera le remboursement, ni qui va contrôler les prix facturés.



Pourtant, indique le journal, pour moins que cela 100 millions d'euros une entreprise sénégalaise a été jetée en pâture. C'est Afrique conception distribution (Acd) qui a décroché, auprès de la Kfw, les 71, 3 milliards de Fcfa pour financer les travaux de relèvement des plateaux techniques des services d'imagerie médicale des hôpitaux, de construction et d'équipement de l'hôpital de Bakel et du Centre de diagnostic et d'imagerie (Cdim) au Centre hospitalier régional de Fatick et de fourniture de matériel roulant (ambulances médicalisées). Un tollé a suivi l'annonce de ce contrat alors qu'une certaine omerta semble régner sur le « cadeau» offert à Vinci.



Selon Libération, plusieurs entreprises nationales avaient dénoncé le fait que Vinci ne privilégie pas le contenu local. Ce que ne démentira pas la société sénégalaise Sentra Sa, partenaire de Vinci dans le cadre du projet d'aménagement hydroélectrique de Sambangalou. Un marché estimé à 300 millions d'euros et dans lequel l'Arcop a dû rappeler à l'ordre Vinci, à deux reprises, pour non-respect de ses engagements vis-à-vis de Sentra Sa.