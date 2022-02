Les détenus de Kaolack ont décrété une grève de la faim de 72h

Les détenus de la maison d’arrêt de Kaolack, dans le centre du Sénégal, sont en grève de la faim depuis hier lundi à cause des conditions de détention. Ils ont décrété une grève de la faim de 72h, informe le Frapp.



Ils dénoncent notamment la hausse du prix des appels téléphoniques. De plus, les détenus trouvent suspecte la mort de trois (03) de leurs codétenus dont l'un a succombé à ses blessures parce que tabassé avant d’être mis sous mandat de dépôt.



Depuis le démarrage de cette grève de la faim, trois (03) détenus ont été mis en isolement, selon le FRAPP qui dit alerter depuis des années, sur les conditions de détention et les violences que certains agents des forces de défense et de sécurité exercent sur les citoyens.



Le FRAPP dit apporter son soutien aux détenus du Sénégal et demande que « les conditions de détention soient améliorées à la prison de Kaolack comme dans les autres 36 établissements pénitentiaires du Sénégal ».