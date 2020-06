Les émeutes anti-couvre-feu continuent au Sénégal: Dakar et Kaolack s’embrasent, l’armée descend à Niary Tally

La révolte des administrés devient contagieuse au Sénégal. Après Thiès, Tambacounda, Mbacké, c’est autour de Dakar et Kaolack d’enregistrer des émeutes ce mercredi soir.



En effet, des émeutes ont été signalées dans plusieurs quartiers de la capitale : Niary Tally, Hlm, Bourguiba, Grand Dakar...Des jeunes brûlent des pneus et réclament la fin du couvre-feu.



L’Armée a été déployée au quartier Niary Tally pour rétablir l’ordre. Les ministres de l’Intérieur et des Forces armées sont actuellement sur le terrain pour s’enquérir de la situation qui prévaut dans la capitale.



À Kaolack également des jeunes occupent les rues et brûlent des pneus scandant " Couvre-feu defa doy".