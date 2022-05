Les enfants éthiopiens, premières victimes d'une sécheresse dévastatrice

Environ 600 000 ne vont plus à l'école. Des jeunes filles sont mariées car leurs parents ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Gianfranco Rotigliano, le représentant de l'Unicef dans le pays, résume le drame de la situation.



Les écoles ferment parce que les enfants s'en vont, les professeurs s'en vont aussi. 600 000 enfants ne sont plus à l'école à cause de la sécheresse, à cause du fait que les familles ont bougé [...] Les filles passent la moitié de leur journée à marcher pour aller chercher de l'eau.



Une conférence de donateurs organisée à Genève a permis d'obtenir mardi 26 avril 1,39 milliard de dollars pour aider la Corne de l'Afrique à lutter contre la famine qui menace cette année au moins 20 millions de personnes, selon l'ONU. Cet argent ira à des projets humanitaires et de développement en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, ont précisé les Nations unies dans un communiqué diffusé à New York. La sécheresse actuelle dans la Corne de l'Afrique « est la pire en 40 ans », est-il précisé. À cause de la sécheresse, « un million de personnes ont déjà quitté leur foyer par manque d'eau ou de pâturages, et au moins trois millions de têtes de bétail sont mortes », a-t-elle ajouté.