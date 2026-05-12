Filière textile : L’égrenage de coton bondit de 51,3 % et booste la souveraineté industrielle

L’activité industrielle au Sénégal a enregistré une performance solide au cours du premier trimestre 2026, avec une progression globale de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Cette dynamique est largement portée par l’envolée spectaculaire de l’activité d’égrenage de coton, dont la production a bondi de 51,3 % sur les trois premiers mois de l’année. Selon les données de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), ce secteur stratégique pour l’économie rurale et la souveraineté industrielle s'impose comme le principal moteur de la résilience manufacturière nationale, compensant les difficultés rencontrées dans d'autres branches.







Pour le seul mois de mars 2026, la production industrielle hors égrenage de coton a maintenu une trajectoire ascendante avec une hausse de 1,3 %. Ce résultat est le fruit d'un dynamisme marqué dans la production d’électricité, de gaz et d’eau qui progresse de 10,2 %, ainsi que dans les industries environnementales et manufacturières qui augmentent respectivement de 9,1 % et 4,7 %. Ces performances sectorielles ont permis de stabiliser la croissance industrielle face au recul de 5,4 % enregistré par les industries extractives sur la même période.







L’exceptionnelle santé du complexe coton, qui a connu une progression forte en mars, s'explique par une amélioration des rendements et une modernisation des outils de transformation primaire. Ce dynamisme a permis au secteur manufacturier global de s'afficher en hausse de 11,4 % sur le trimestre, malgré le repli observé dans le raffinage et la fabrication de produits chimiques. En faisant du coton un pilier de son développement, l’industrie sénégalaise démontre sa capacité à transformer localement ses ressources pour générer de la valeur ajoutée et des revenus durables.

