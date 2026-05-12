Basket Africa League : Dakar pourrait accueillir la prochaine édition

Après une dernière organisation en 2025, la Basketball Africa League (BAL) pourrait faire son retour au Sénégal pour l’édition prochaine. C’est en tout cas la volonté partagée par le président Bassirou Diomaye Faye et NBA Africa.



Clare Akamanzi, directrice de NBA Africa, a été reçue en audience par le chef de l’État à la tête d’une délégation comprenant Amadou Gallo Fall, président de la BAL.



Selon la Présidence du Sénégal, la délégation a salué la vision du président Faye pour le sport et la qualité reconnue de l’école sénégalaise de basket-ball, tout en plaidant pour un approfondissement substantiel du partenariat avec le Sénégal. Un accord en cours de finalisation avec l’APIX viendra prochainement structurer cette ambition.



L’approche retenue épouse la conviction maintes fois exprimée par le chef de l’État : faire du sport une véritable industrie, en articulation avec les industries culturelles et créatives, autour d’un modèle économique innovant aligné sur l’agenda national de transformation. Une vision qui se traduira concrètement par des retombées en emplois, en revenus et en rayonnement pour la jeunesse et les territoires.



À l’horizon proche, une étape décisive se dessine. Les deux parties partagent désormais la conviction que la prochaine édition de la BAL pourrait revenir à Dakar dès l’année prochaine.