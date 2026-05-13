Chronique : Le courage de reconstruire - Quand réparer le monde devient un acte de résistance (Par Marie Barboza MENDY)

À force de fractures sociales, de désillusions politiques et d’épuisement moral, nos sociétés donnent parfois le sentiment de se déliter lentement sous nos yeux. Pourtant, au milieu du bruit, des renoncements et du cynisme ambiant, des femmes et des hommes continuent de réparer silencieusement ce qui se brise. Car dans un monde fatigué, construire devient peut-être l’acte de courage le plus nécessaire de notre temps.



Il existe des époques qui détruisent sans bruit.



Non pas dans le fracas spectaculaire des guerres ou des révolutions, mais dans une lente érosion des consciences, des repères et des liens humains. Les sociétés modernes ressemblent de plus en plus à ces vieilles maisons encore debout en apparence, mais dont les fondations se fissurent silencieusement sous le poids des renoncements accumulés. Nous vivons précisément ce moment-là.



Partout, les signes sont visibles. La parole publique se durcit. Les inégalités deviennent ordinaires. La violence s’invite dans les débats, dans les foyers, parfois même dans les regards. Les réseaux sociaux ont transformé la vitesse en valeur suprême et l’émotion instantanée en mode de gouvernance collective. Nous savons tout, nous voyons tout, nous commentons tout, mais nous comprenons de moins en moins ce qui nous arrive réellement.



Le plus inquiétant n’est peut-être pas l’effondrement des institutions. Les institutions se réparent. Les économies se redressent. Les systèmes politiques se remplacent. L’histoire humaine a déjà connu des crises plus brutales. Le plus inquiétant est ailleurs. Il réside dans la fatigue morale des sociétés.



Cette lassitude profonde qui pousse les peuples à ne plus croire en grand-chose. Cette impression diffuse que tout est devenu provisoire : les engagements, les convictions, les fidélités, les solidarités et parfois même les relations humaines. Une époque où l’on change d’idées comme de vêtements, où l’on confond liberté et absence de responsabilité, où l’on applaudit souvent le cynisme en le prenant pour de l’intelligence.



Nous avons progressivement construit un monde techniquement performant mais émotionnellement fragile.



Jamais l’humanité n’a autant communiqué. Pourtant, rarement les êtres humains ne se sont sentis aussi seuls. Jamais les moyens d’expression n’ont été aussi nombreux. Pourtant, rarement la parole sincère n’a semblé aussi rare. Nous vivons entourés d’informations mais frappés d’un étrange vide intérieur. Dans beaucoup de pays, les citoyens ne croient plus réellement à la parole politique. Les jeunes doutent de l’avenir. Les travailleurs s’épuisent sans être certains de vivre dignement de leurs efforts. Les enseignants transmettent des savoirs dans des sociétés qui valorisent parfois davantage la célébrité instantanée que la connaissance. Les parents eux-mêmes peinent à transmettre des certitudes dans un monde où tout semble contestable, mouvant, fragile.



Alors une question devient centrale : comment reconstruire ? Car le véritable défi de notre temps n’est plus seulement de dénoncer ce qui s’effondre. Il est désormais de savoir ce que nous sommes encore capables de réparer ensemble.



Reconstruire ne signifie pas revenir au passé. Les nostalgies absolues sont souvent des refuges illusoires. Aucune société ne peut avancer les yeux entièrement tournés vers hier. Mais aucune société ne survit longtemps si elle oublie ce qui la tenait debout. Reconstruire commence d’abord par une réhabilitation de la vérité.



Nous traversons une époque où le mensonge est devenu sophistiqué. Il ne se présente plus toujours comme une contre-vérité brutale. Il se déguise souvent en stratégie, en communication, en narration habile. Les faits eux-mêmes deviennent parfois négociables selon les intérêts ou les appartenances idéologiques. Chacun finit par vivre dans son propre univers mental, alimenté par des algorithmes qui renforcent davantage les certitudes qu’ils n’encouragent la réflexion.



Une société qui ne partage plus un minimum de vérité commune devient une société vulnérable. Mais reconstruire exige aussi de réhabiliter la dignité humaine. Aucune nation ne peut durablement prospérer lorsque des millions de personnes ont le sentiment d’être inutiles, invisibles ou abandonnées. Les fractures sociales ne sont jamais uniquement économiques. Elles deviennent tôt ou tard psychologiques, culturelles et politiques. Lorsqu’un individu cesse de croire qu’il a une place dans la société, il cesse progressivement de croire à la société elle-même. C’est souvent dans ces failles que grandissent les colères extrêmes, les radicalités et les violences collectives. Pourtant, malgré tout, des femmes et des hommes continuent de réparer le monde en silence. On parle peu d’eux parce qu’ils ne font pas de bruit.



Ils enseignent dans des écoles difficiles sans renoncer à transmettre. Ils soignent sans regarder l’origine sociale des patients. Ils écrivent, créent, cultivent, écoutent, accompagnent, protègent. Ils élèvent leurs enfants avec honnêteté dans un monde qui récompense parfois davantage l’apparence que l’effort. Ils refusent la corruption même lorsqu’elle semble devenue normale. Ils demeurent justes dans des environnements qui poussent à la brutalité. Ce sont eux, les véritables architectes invisibles des sociétés.



L’histoire retient souvent les conquérants, les puissants ou les figures spectaculaires. Mais les civilisations survivent surtout grâce aux réparateurs silencieux. Le courage de reconstruire commence toujours à petite échelle : dans une salle de classe, dans une famille, dans un quartier, dans une rédaction, dans une association, dans une conscience individuelle. Il faut beaucoup plus de force pour réparer que pour détruire.



Détruire demande parfois quelques heures. Reconstruire exige des années de patience, de lucidité et de persévérance. Détruire flatte souvent les instincts immédiats. Reconstruire impose des sacrifices invisibles. Détruire attire facilement les foules. Reconstruire se fait souvent dans la solitude.



Mais aucune société ne peut survivre durablement sans cette minorité de bâtisseurs.

Nous avons peut-être trop longtemps cru que le progrès matériel suffisait à garantir le progrès humain. Or les sociétés les plus avancées technologiquement ne sont pas automatiquement les plus apaisées moralement. Une nation peut posséder des infrastructures modernes et perdre malgré tout son âme collective.



Le véritable développement ne se mesure pas uniquement au taux de croissance ou à la puissance économique. Il se mesure aussi à la capacité d’un peuple à préserver la confiance, la justice, le respect et la solidarité.



La reconstruction dont notre époque a besoin est donc autant morale que politique.



Elle suppose de réapprendre des choses simples devenues presque révolutionnaires : écouter avant de condamner, transmettre avant de consommer, réfléchir avant de réagir, protéger avant de dominer, servir avant de paraître.



Peut-être que le grand défi du XXIe siècle ne sera pas seulement climatique, économique ou géopolitique. Peut-être sera-t-il profondément humain. Le défi de rester une civilisation capable de faire société malgré les fractures, les peurs et les divisions. Car une société ne meurt pas uniquement quand son économie s’effondre.



Elle commence à mourir lorsque plus personne ne veut réparer ce qui se brise. Et c’est précisément pour cette raison que le courage de reconstruire est devenu, aujourd’hui, l’une des formes les plus rares et les plus précieuses de l’espérance.



Et peut-être qu’au fond, les grandes civilisations ne disparaissent pas lorsqu’elles deviennent pauvres ou fragiles, mais lorsqu’elles cessent de croire qu’il vaut encore la peine de bâtir ensemble. Car tant qu’il restera des consciences pour réparer, transmettre, protéger et relever ce qui tombe, alors l’espérance ne sera jamais une illusion. Elle demeurera cette force discrète qui empêche le monde de sombrer tout à fait.





Marie Barboza MENDY

Regards croisés d’une Franco-Sénégalaise

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