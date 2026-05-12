Souveraineté économique : Bassirou Diomaye Faye reçoit Danone et la Laiterie du Berger

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a successivement reçu en audience les dirigeants de Danone et de la Laiterie du Berger. Ces rencontres ont permis de réaffirmer la volonté du Chef de l'État de bâtir une économie souveraine en s'appuyant sur des champions nationaux forts et sur une industrie sportive génératrice d'emplois pour la jeunesse.



L’audience accordée à Antoine de Saint-Affrique (Danone) et Bagoré Bathily (Laiterie du Berger) a mis en lumière la réussite d'un modèle de production 100% local. En vingt ans, la Laiterie du Berger est passée d'un chiffre d'affaires de 250 millions à 29 milliards de FCFA en 2025, collaborant désormais avec 8 000 éleveurs.



Face à cette croissance, le Président Faye a réitéré l'engagement de l'État à soutenir le secteur privé national via un cadre fiscal incitatif et une politique de contenu local stricte, visant à faire émerger des champions capables de conquérir le marché sous-régional.





