Les enquêteurs de l'OFNAC à Mbacké depuis 4 jours pour fouiller la gestion du maire Abdou Mbacké Ndao

Après la plainte adressée à l’Ofnac par l'ancien conseiller municipal et membre d’une association dénommée "Mbacké ci la bokk", Youssou Babou, dénonçant dans une lettre, des actes de gestion du maire Abdou Mbacké Ndao, trois enquêteurs dudit organe sont présents depuis 4 jours à Mbacké où ils sont partagés entre audition de personnalités et étude de documents fournis.



Dans le document qui a été ensuite rendu public, divers manquements dans la gestion de l’édile de Mbacké, comme la spéculation foncière en cours, la mauvaise gestion du patrimoine de la mairie avec les disparitions ou vente de plusieurs véhicules appartenant à l’institution.



Le maire Abdou Mbacké Ndao étant injoignable, ses proches entrevoient dans cette entreprise, la main de quelqu'un qu'ils ne veulent pas encore nommer non sans oublier de s'interroger sur le moment post-électoral choisi pour déclencher la fouille.