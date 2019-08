Les entreprises du BTP réclament à l'Etat du Sénégal le paiement d'une dette de 250 milliards Fcfa

Le Syndicat National des Travailleurs de la Construction de Bâtiment, du Bois et des TP Privés du Sénégal (SNTC/BTP) a fait face à la presse, ce jeudi 01 août pour faire part de leurs préoccupations et inquiétudes sur la situation financière difficile de leurs entreprises.



"Notre rencontre avec les différents délégués du personnel ressort les états financiers de nos différentes entreprises de ce pays. La dette est évaluée à plus 250 milliards francs CFA. Une dette évaluée à cette somme est à la limite inquiétante et alarmante", révèle le secrétaire Général national Diaraf Ndao.



Une situation qui a pour conséquence immédiate, l’arrêt de plusieurs chantiers, le retard de paiement, le licenciement de plusieurs employés, comme l'indique le SG du syndicat. "Aujourd'hui on est à 2800 travailleurs et on a licencié plus 2500 travailleurs, des ménages détruites, et certains de nos collègues ont été renvoyés de leur maison de loyer".



Ainsi, avec le soutien du Cnts, les travailleurs du BTP demandent au Gouvernement de Macky l’apurement intégral de la dette et exige au ministre de l'Economie et des Finances de nier les faits, à travers sa communication.