Les établissements privés refusent 3 autres milliards de l’Etat avant que…

Après avoir versé une première tranche de 3 milliards de francs Cfa aux Etablissements privés d’enseignements supérieur, l’Etat du Sénégal est sur le point de renouveler l’opération en versant une nouvelle fois la même somme afin que les étudiants orientés dans lesdits établissements soient repris. Mais, l’effet pourrait ne pas produire le résultat escompté puisque les chefs de ces entités ne sont pour le moment disposés à lui faire confiance.



En effet, en croire le Cadre unitaire des organisations et des établissements privés d’enseignement supérieur, cette somme est loin de suffire puisque l’ardoise que leur doit le Sénégal s’élève maintenant à 13 milliards après le versement de la première somme.



«Au début du mois de novembre, on nous a informés des 3 milliards que l’Etat compte débloquer pour amortir sur les 13 milliards. Les procédures de règlement sont en cours », a déclaré Daour Diop, porte-parole du cadre sur Sud Fm.



Avant d’ajouter que pour le moment, la reprise des étudiants orientés par l’Etat dans leur structure n’est pas encore à l’ordre du jour. Car, au préalable, il leur faudra des garanties entre autres une rencontre tripartite entre le ministère de l’Enseignement supérieur, son homologue de l’Economie et le Cadre unitaire.



L’Etat est toujours en train de se démener pour résoudre ce problème qui concerne près de 40 000 étudiants lesquels, après l’obtention de leur Bac, avaient été orientés dans ces établissements. Et l’Etat, étant restant près de deux ans sans payer, les factures se sont amoncelées jusqu’à atteindre 16 milliards de Cfa qui seront ramenés à 13 milliards après le déblocage de 3 milliards de francs Cfa évoqués par M. Diop.