Les eurobonds du Sénégal s’envolent alors que le FMI entame des discussions sur un nouveau programme
Les obligations du Sénégal libellées en dollars ont enregistré leur plus forte hausse depuis juillet, à la suite du démarrage des discussions entre le pays et le Fonds monétaire international (FMI) en vue d’un nouveau programme.
 
Les eurobonds du pays arrivant à échéance en 2031 ont bondi de 2,41 cents pour atteindre 81,4 cents sur le dollar, faisant chuter le rendement de 71 points de base, à 12,59 %, ce mercredi en fin de matinée à Londres, rapporte Bloomberg.
 
La Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a rencontré à Washington le ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh DIBA, et sa délégation. Dans une publication sur le réseau social X, elle a indiqué que « les négociations pour un nouveau programme d’appui du FMI, destiné à promouvoir la stabilité et une croissance inclusive, ont été engagées et s’intensifieront dans les prochaines semaines. »
 
Mme Georgieva avait déjà annoncé, au début du mois, que le FMI entamerait officiellement les discussions avec le Sénégal à la mi-octobre.

Ces pourparlers interviennent après près d’un an d’examen des finances publiques du pays, consécutif à la suspension d’un prêt de 1,8 milliard de dollars, suite à la découverte d’environ 7 milliards de dollars de dettes non déclarées révélée par un audit.
Moussa Ndongo

Mercredi 15 Octobre 2025 - 18:54


