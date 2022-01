Les ex-travailleurs d'AMA Sénégal, SIAS et Sotrac en grève de la faim

Pour entrer en possession de leurs indemnités, les travailleurs des trois sociétés dissoutes à savoir AMA Sénégal, SIAS (Société Industrielle d’Aménagement urbain du Sénégal), et Sotrac ont démarré une grève de la faim hier jeudi.



D’après leur porte-parole, Madany Sy, par ailleurs syndicaliste du nettoiement, la grève de la faim reste leur ultime arme. A l’en croire, l’Etat leur doit plus de 10 milliards FCFA répartis comme suit : 2,1 milliards Fcfa aux travailleurs d’Ama, 1,5 milliard Fcfa pour ceux de la Sias et 09 milliards Fcfa pour les anciens travailleurs de la Sotrac.



M. Sy dénonce le non-respect des engagements pris par le Président Macky Sall lors de sa campagne électorale. « Aujourd’hui, il y a eu plus de 300 travailleurs qui sont décédées, certains sont cloués au lit et d’autres sont devenus des mendiants pour pouvoir entretenir leurs familles », déclare Madany Sy.