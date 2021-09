Les fans de Manchester City furieux contre Pep Guardiola, les 2 recrues de dernière minute du Barça

Les fans de City en «furie»



En Angleterre, les fans de Manchester City en veulent à Pep Guardiola. Cela fait les gros titres des tabloïds ce vendredi. Le Daily Express parle même de «furie» de la part des supporters des Skyblues. Les Citizens l'ont tout de même emporté 6 buts à 3 contre Leipzig dans un match fou mercredi soir, mais ce n'est pas le problème. À l'issue du match, Guardiola s'est plaint que l'Ethiad Stadium était loin d'être plein, demandant aux fans de venir en plus grand nombre. Ils étaient environ 38 000, pour une capacité maximale de 54 000 places. Les supporters de City n'ont pas du tout apprécié la remarque de leur coach, comme le rapporte aussi le Daily Star. Le quotidien parle de «mauvaise idée» de la part de Guardiola. Même idée en couverture du Daily Mirror. Le tabloïd explique au passage qu'un groupe de supporters a répondu à l'entraîneur, lui demandant de se concentrer plutôt sur son travail : coacher, plutôt que de s'occuper du remplissage de son stade. Ambiance...



Fati et Dembélé, gros renforts à venir



Dans la presse barcelonaise, on se réjouit, car Ansu Fati devrait bientôt faire son retour sur les pelouses comme le rapporte Mundo Deportivo. C'est aussi ce qui fait les gros titres de Sport ce vendredi. «Recrues imminentes» titre ainsi le journal, car la pépite espagnole n'est pas seule à être sur le retour. En effet, Ousmane Dembélé pourrait bientôt revenir avec le Barça, après la prochaine trêve internationale qui a lieu début octobre.



«FantasticOsimhen»



Leicester affrontait le Napoli hier en Europa League, et les Foxes avaient le match en main. Ces derniers menaient (2-0) à la 64e minute, avant d'encaisser un doublé de Victor Osimhen qui arrachait le nul en toute fin de match. Le Corriere dello Sport a ainsi vu un «fantasticOsimhen» hier soir, qui a arraché le point du match nul à lui tout seul ! Une belle remontée napolitaine, dont il est le principal acteur. Il est également mis à l’honneur en couverture de Tuttosport ce matin. Le journal italien évoque un «supershow» de sa part. Et puis de son côté, La Gazzetta dello Sport a vu un «Osimhen de rêves», tout simplement.