Les favoris de la CAN 2019: le sélectionneur d’Egypte éjecte le Sénégal de sa liste

Interrogé sur les probables futurs champions de la Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun 2019, le sélectionneur d’Egypte, Javier Aguirre s’est déjà fait une idée. Pour le technicien mexicain, le Maroc est le grand favori à part l’Egypte, la Guinée le Cameroun pays hôte de la compétition en 2019.



« Nous avons de grandes chances de remporter la CAN 2019. Mais nous ne sommes pas les seuls favoris, il y a également le Maroc, la Guinée et le Cameroun », a affirmé le sélectionneur des Pharaons dans Africatopsport. Ainsi il écarte le Sénégal sur sa liste des favoris de la prochaine CAN qui va se dérouler au Cameroun en juin-juillet 2019.