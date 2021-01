Les grandes manoeuvres militaires algériennes à la frontière du Sahara occidental

Chars, véhicules tout terrain, hélicoptères, avions de combats, de reconnaissances, ou appareils ravitailleurs... et des tirs réels de missiles. Les manoeuvres spectaculaires de l'armée algérienne auront duré deux jours, sous la supervision du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général Saïd Chanegriha, et retransmis à la télévision nationale ce lundi pendant près d'un quart d'heure.



Baptisé « Résolution 2021 », l'exercice très symbolique survient à un moment où l'Algérie s'inquiète d'un risque potentiel d'un conflit à ses frontières, en particulier depuis la reprise des hostilités au Sahara occidental.



Dans son numéro de décembre, l'influente revue de l'armée, El-Djeïch, avait appelé les Algériens à se « tenir prêts » à faire face à des « menaces imminentes » et constatait « une détérioration de la situation régionale ».



Alors que le Maroc revendique la souveraineté sur le Sahara occidental, l'Algérie soutient les indépendantistes sahraouis du Front Polisario.



Le pays avait d'ailleurs dénoncé des « manoeuvres étrangères » et pointé du doigt Israël, après la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, en contrepartie d'une normalisation des relations de Rabat avec l'État hébreu.