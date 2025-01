Les illusions des experts et la confusion dans le débat public Par Chérif Salif SY

Dans leur quête de légitimité et de reconnaissance, les économistes et politologues ont souvent tenté de, à l’image de la physique ou des mathématiques.



Pour ce faire, ils s'efforcent de formuler des lois générales censées expliquer les phénomènes économiques et politiques. Cependant, contrairement aux sciences exactes, l’étude des comportements humains est bien plus complexe. Les lois qui pourraient en émerger sont souvent fluctuantes et sujettes à interprétation.



Cette difficulté à cerner les comportements humains conduit fréquemment à des désaccords entre économistes et politologues, notamment sur les actions qu’un gouvernement devrait entreprendre dans une situation donnée.



Ces désaccords sont parfois alimentés par des polémiques inutiles, certains refusant même d’adopter une base commune de référence pour leurs analyses. Ce choix délibéré de divergence accentue les débats stériles, au détriment d’une compréhension claire des enjeux. Cela apporte peu également, à la population dont les partis politiques et les élites doivent participer à l'éducation civique.



Les "politiciens", quant à eux, exploitent cette confusion pour s’ériger en experts. Comme l’avait souligné Mao Tsé-Toung, ils jouent souvent au "bluff à l’expert", en présentant des problématiques complexes comme inaccessibles au grand public. Ce jeu de rôle vise à renforcer leur aura tout en dissimulant la simplicité de certaines questions.



Dans ce paysage brouillé, la plupart des médias jouent aussi un rôle problématique. Beaucoup de rédactions ne disposent ni d’un conseil scientifique compétent, ni de bases solides sur les sujets qu’elles traitent. Résultat : elles participent à la désinformation et amplifient la confusion dans l’opinion publique.



Aujourd’hui, dans une société dominée par la COM et l’apparence, l’espace réservé aux acteurs vertueux et engagés pour le développement est de plus en plus restreint. À l’inverse, les démagogues, souvent autoproclamés "politologues" ou "analystes politiques", occupent une place disproportionnée avec une audience et une écoute plus grande. Leurs analyses manquent de rigueur hélas, car ils ne maîtrisent ni les concepts fondamentaux ni les mécanismes qui régissent les phénomènes qu’ils prétendent expliquer.



Cette situation pose une question cruciale : comment rétablir un débat public éclairé, fondé sur des analyses sérieuses et accessibles à tous, plutôt que sur des discours creux et des querelles stériles ? Le chemin vers une information plus fiable et une véritable expertise reste à construire, avec l’effort combiné des chercheurs, des médias, et des citoyens.



CSSY