Les impactés du département de Dakar du TER en lutte contre l'APIX et les autorités sénégalaises

Les impactés du projet du Train Express Régional (TER) dans le département de Dakar sont vent debout contre l'APIX et les autorités sénégalaises. Depuis plusieurs années, ces citoyens se battent pour faire entendre leur voix et dénoncent ce qu'ils considèrent comme une injustice flagrante dans la répartition des indemnisations. Ils estiment être victimes de discrimination, en particulier ceux de Dakar, qui se sentent exclus du processus d'indemnisation pour le projet du TER.



En effet, les impactés du département de Dakar, contrairement à ceux d'autres régions, ne bénéficient pas des indemnisations accordées à hauteur de 1500 hectares sur le site du Lac Rose. Cette situation a poussé les principaux concernés à entamer une série de démarches pour sensibiliser l'opinion publique à leur sort.



Des indemnités inégales et injustes

Fatou Dione, porte-parole des impactés de Dakar, a exprimé haut et fort leur désapprobation face à ce qu'ils considèrent comme une "forfaiture". Elle a déclaré : "nous n'accepterons pas cette situation. Il est inacceptable d'indemniser une partie de la population et de laisser l'autre sans recours. Nous, impactés de Dakar, n'accepterons pas cela. Et j'appelle l'État à prendre ses responsabilités. Car nous ne nous laisserons pas faire." Elle a ajouté que la continuité de l'État implique que les nouvelles autorités prennent en main ce dossier urgent.



Pour les impactés, la situation est d'autant plus frustrante que l'État semble abandonner une partie de la population affectée. "L'État est une continuité. Donc nous attendons que les nouvelles autorités prennent ce dossier en main", a insisté Mme Dione.



Le rôle du Premier ministre Ousmane Sonko



Mbakane Sall, coordonnateur des impactés, a fait appel au Premier ministre Ousmane Sonko pour qu'il prenne en main cette question brûlante. Selon lui, la Banque Africaine de Développement (BAD) est prête à accompagner l'État dans la recherche d'une solution définitive. Mais le manque de volonté de l'État de traiter ce dossier de manière sérieuse a conduit la banque à se retirer du financement de la deuxième phase du projet. "Il faut qu'Ousmane Sonko réagisse. S'il veut le faire, il a les moyens de le faire", a affirmé Mbakane Sall.



Discrimination dans les indemnisations



Les impactés dénoncent également des irrégularités dans la gestion des indemnisations. Selon Mbakane Sall, des cas flagrants d'inégalité se sont produits. Par exemple, un commerçant du marché Mame Diarra a reçu 900 000 francs CFA pour l'indemnisation d'une table, tandis que d'autres, avec des boutiques, ont été compensés à hauteur de montants bien inférieurs. De plus, dans le quartier de Hann Park, des citoyens ont vu leurs demandes de titre de propriété rejetées, alors que l'APIX en a attribué à d'autres sans justification. "Nous ne pouvons pas comprendre que des gens qui devaient toucher 8 millions se retrouvent avec 1 million", a confié M. Sall.



Exigences et appels à la Justice sociale



Les impactés du TER rejettent fermement la décision des autorités de ne recaser que les ménages de Rufisque et Pikine, en laissant de côté ceux affectés dans le département de Dakar. "Nous exigeons un traitement équitable de toutes les personnes affectées par le projet", ont-ils exigé. Ils dénoncent également le désengagement de l'État dans le recasement des artisans et brocanteurs de Colobane et du marché Mame Diarra, et promettent de poursuivre leur combat jusqu'à ce que justice soit rendue.



Pour ces citoyens, il ne s'agit pas seulement de réclamer des compensations financières. Mais de restaurer leur dignité et leurs droits dans un processus qu'ils jugent opaque et inéquitable. Leur détermination reste sans faille, et ils ne comptent pas abandonner leur lutte avant d'obtenir des réponses concrètes et une réparation juste.